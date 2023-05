Krig i Ukraina: I Kiev møter folk bomber igjen

Nesten ingen ga husly

Etter to måneder med tilsynelatende ro, er den ukrainske hovedstaden igjen prisgitt russiske missiler og droner. Mai markerer tilbakekomsten av nesten daglige luftvernadvarsler.

Verre er at Russland har iverksatt syv luftangrep mot hovedstaden siden begynnelsen av måneden, ifølge en offisiell ukrainsk opptelling. Angrep skjer for det meste om natten.

Som de fleste, ønsket ikke Oleksandr å høre om ly: «Når det er virkelig massive missilangrep med eksplosjoner i nærheten, ja, noen ganger ser jeg folk som løper etter ly i tunnelleirer. Men jeg går ikke dit. Hvis noe alvorlig skjer, vil jeg se det. Det er som en plikt for meg«.

Oleksandr vil huske at i tilfelle fare igjen i Kiev, er det uforholdsmessig det stridskameratene hans i øst og sør gjør i frontlinjen. «Av respekt for dem kan jeg ikke være redd her på Q, det ville vært frekt. De dør i hundrevis, ja til og med i tusenvis. Jeg vil gjerne bli med dem snart for å hjelpe dem. Som soldat? Ja hvorfor ikke«.

Fra panikk til motstand

«Ikke jeg heller. Jeg går ikke på krisesenteret når det er eksplosjoner om natten«Annabel innrømmer at hun er i trettiårene. Hun ler og er flau over å innrømme at hun ikke adlød myndighetenes instrukser. Hun vil stole på ukrainsk luftvernforsvar. Senere sier hun at hun har blitt mye bedre i å håndtere stresset sitt. Nesten 15 måneder inn i krig: «Den paniske frykten for de første ukene av krigen, det overlevelsesinstinktet som driver deg inn i et ly«.