Krig i Ukraina: I Norge tredobles fortjenesten på fossilt brensel innen 2022

«Noen menneskers ulykke er andres lykke«: Dette uttrykket til Voltaire er spesielt dekkende for å beskrive den nåværende økonomiske situasjonen i Norge. Siden begynnelsen av den russiske invasjonen av Ukraina, 24. februar 2022, har gass- og oljeeksporten tredoblet seg … og med dem kommer landet til gode .

Problematisk fortjeneste

I år nådde inntektene fra norsk olje- og gasseksport rekordhøye: 97 milliarder dollar på seks måneder – 3 ganger mer enn i fjor. Norges 67 % statseide oljeselskap Equinors resultat steg til 6,8 milliarder dollar i andre halvår av 2022 fra 1,9 milliarder dollar ved utgangen av 2021.

Mesteparten av disse overskuddene vil bli plassert i det norske statlige formuesfondet, som skal gjøre det mulig for landet å diversifisere sin økonomi samtidig som det gradvis forlater fossilbrenselsektoren.

Men mange land peker på disse fortjenestene, som de mener utgjør etiske problemer. Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklager Oslo for å tjene på krigen i Ukraina og har bedt den norske regjeringen om å støtte den ukrainske krigsinnsatsen ytterligere: «Bør Norge betale enorme summer for fire-fem ganger mindre gass enn for ett år siden? Dette er galskap… dette overskuddet må nordmennene dele. Det er ikke normalt, det er urettferdig. Putin tjener indirekte på denne krigen.«

Et syn som deles av den norske avdelingen av Osloutvalgets organisasjon. Dets generalsekretær Berit Lindemann forklarer: «Norge tjener 60 milliarder ekstra i gass og olje på få dager… men Oslo øker bare støtten til Ukraina med 1 milliard euro. Med denne store inntekten mener vi at vi bør prøve hardere og gi mer.«

Denne uken tok også Dagbladet standpunkt: «Norge kan ikke unnslippe den ubehagelige virkeligheten: det er en slags krigsprofitør. (…) Mens Ukraina blir ødelagt, merker de fleste andre land i hovedsak de negative effektene av krigen. Energiprisene stiger, matvareprisene øker. og generell inflasjon osv. tjener vi. Vi må tenke på hvordan vi skal bruke de pengene.»

Spørsmålet deler også det norske samfunnet: mens noen vurderer å hjelpe Ukraina med en rettferdig avkastning, ønsker andre å investere disse pengene inne i landet.

Miljøpartiet De Grønne krever ekstra milliarder av petrodollarEnhetsfond«, som en Marshall-plan. Den brukes til å finansiere både humanitær bistand og gjenoppbyggingen av Ukraina, men også for å bidra til å redusere Europas avhengighet av russisk gass.

Sentrum-venstre-regjeringen har lovet så langt»opp til«2 milliarder kroner (200 millioner euro) i humanitær hjelp til Ukraina.

Akselerasjon av gassrørledningsbygging med flere europeiske land

Siden april har byggingen av gassrørledningen Baltic Pipe som forbinder Norge med Polen via Danmark gjenopptatt. Warszawa håper å begynne å importere 10 milliarder m³ gass per år via Østersjøen denne høsten, før den offisielt blir operativ i januar 2023.

Oslo vil gi flere driftstillatelser til sine leverandører, og fremskynde byggingen av andre gassrørledninger til andre europeiske land. Imidlertid et insentiv som kan ha skadelige effekter … og akselerere klimaendringene.