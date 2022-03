Krig i Ukraina: Joe Biden i Brussel neste uke for det europeiske toppmøtet

Toppmøtet, som er planlagt til torsdag 24. og 25. vil hovedsakelig være viet krigen i Ukraina.







Av Belga

Lagt ut 15.03.2022 kl. 18:06 Studietid: 2 minutter



JegKjente kilder sa tirsdag at USAs president Joe Biden vil slutte seg til lederne og regjeringene i de 27 EU-medlemslandene på et toppmøte som er planlagt til neste uke i Brussel. Offisiell bekreftelse må følges.







Innbyggeren i Det hvite hus vil møte 27 ledere og EU-rådets president Charles Michel torsdag 24.

Toppmøtet er planlagt til torsdag 24. og fredag ​​25. i Brussel. Den russiske invasjonen av Ukraina vil utvilsomt oppta sentrum av debatten, og det var uformelt under toppmøtet i Versailles forrige uke.

Joe Biden vil delta på det ekstraordinære NATO-toppmøtet som er planlagt til 24. mars i Brussel for å bekrefte USAs «Iron Armor Rule» overfor sine allierte. Ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, som innkalte til toppmøtet, vil det være et spørsmål om å «styrke støtten til Ukraina» og «styrke NATOs forsvar og forsvar i møte med en ny realitet for vår sikkerhet».

«I dette kritiske tidspunktet må Nord-Amerika og Europa fortsette å stå sammen i NATO,» sa han i en uttalelse.

Russlands offensiv i Ukraina ble intensivert tirsdag, med en rekke streiker i Qing, satt under portforbud, og en gjenopptakelse av samtalene rettet mot en våpenhvile og en stor innrømmelse fra den ukrainske presidenten, som sies å være klar til å forlate NATO. Medlem.