Krig i Ukraina: Kiev vekker skrik i møte med alliert tretthet

I flere måneder har ukrainere etterlyst flere luftvernsystemer. forgjeves MR. Zelensky bemerket. Litauen, Estland og Latvia – land der den ukrainske presidenten for tiden er på turné – er sterke støttespillere for Kiev. Men blant andre allierte truer trettheten… I følge en rapport fra Kiel Institute publisert i desember, sitert av Agence France-Presse, falt bistanden lovet til Ukraina med nesten 90 % mellom august og oktober 2023. I 2022.

Ringer fra Tyskland

Mandag oppfordret Tysklands forbundskansler Olaf Scholz – den nest største leverandøren av militærhjelp til Kiev etter USA – Vesten til å slå seg sammen. «Jeg ber våre EU-allierte om å fordoble sin innsats for å støtte Ukraina. Våpenleveranser planlagt så langt av flertallet av medlemslandene er utilstrekkelige«, kunngjorde han. Etter anmodning fra Ukraina, som har lidd under de mest betydningsfulle russiske missil- og droneangrepene de siste dagene siden begynnelsen av krigen, ble det innkalt til et møte i Ukraina-NATO-rådet. Det ble holdt onsdag i Brussel på ambassadørnivå Her er utfordringen igjen at disse diskusjonene raskt fører til flere luftvernmekanismer for Ukraina.

Onsdag nådde de tjuesju en delavtale om å opprette en bistandspakke på 50 milliarder euro til Ukraina, som så langt har vært blokkert av Ungarn. Men djevelen sitter i detaljene. Under toppmøtet 1. februar som ble innkalt til dette formålet, er det opp til stats- og regjeringssjefene å finne løsninger for å virkelig omstøte det ungarske vetoretten.

