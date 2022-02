Krig i Ukraina: “Kievs store problem er sabotasje”

De første kampene ble rapportert i hovedstaden Kiev fredag, dagen etter at Russland startet en massiv offensiv mot Ukraina. Brann og eksplosjoner og uhørbare eksplosjoner ble hørt fra sentrum, spesielt i Obolon-distriktet.

Vår korrespondent i den ukrainske hovedstaden beskrev denne fredag ​​situasjonen på RTL INFO 19H, den andre dagen av krigen startet av Russland. “På to dager ble stemningen mer spent. Det er mistanke i byen“, trodde Alexander på spørsmålet.”Byen er tom. Fremover, spesielt under portforbudet, er gatene mindre overfylte. Bortsett fra soldatene, er de kjempende sivile i de regionale sikkerhetsstyrkene og noen få andre litt upassende for å ikke ha en bag. Alle ukrainere bærer vanligvis en bag fra hybelen til leiligheten“, Han forklarte.

Når en person anses som mistenkelig, avhører sikkerhetsstyrker, politi eller soldater dem og spør spesifikt om de snakker ukrainsk. “Hvis de ikke snakker ukrainsk, blir de arrestert mistenkt for sabotasje“, avklarte Alexander spørsmålet.”I dag er det største problemet i Kiev risikoen for sabotasje: strømbrudd, vannbrudd og lignende. Det er grunnen til at Kiev-administrasjonen har bedt innbyggerne om å sjekke takene på hvert hus og hver bygning for å finne ut om det er noen tegn som kan hjelpe russiske tropper å lande.“.