«Kina har absolutt et stort og effektivt potensial når det kommer til sine meklingstjenester,» sa Kreml-talsmann Dmitry Peskov til journalister.

«Men situasjonen med Ukraina er komplisert, det er ingen mulighet for en politisk løsning. Og vi har ingen annen løsning enn å fortsette den spesielle militæroperasjonen,» la han til, ved å bruke eufemismen til russiske tjenestemenn. For å beskrive angrepet i Ukraina.

Pesco ble spurt om muligheten for kinesisk mekling etter at Frankrikes president Emmanuel Macron fortalte Beijing at den kinesiske utsendingen Xi Jinping, nær Vladimir Putin, måtte «bringe Russland til fornuft».

Krig i Ukraina: Russland begynte å forberede sine angrep før konflikten startet

Under toppmøtet i Moskva i mars ble M.M. Putin og Xi har vist sin forståelse ved å utgi seg som strategiske allierte som er fast bestemt på å motarbeide USAs hegemoni.

Kina har skissert begynnelsen på en ukrainsk fredsplan, men den er fortsatt vag og svært teoretisk, med Beijing som insisterer på respekt for statenes territorielle integritet, og derfor motstridende politikk for Ukraina og sikkerhet. Russlands diplomatiske og sikkerhetsinteresser.

Mens Beijing offisielt er nøytral, har Mr. Xi har aldri fordømt det russiske angrepet og har ikke snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

Ukraina har gjentatte ganger insistert på at fred krever tilbaketrekning av russiske styrker fra alle dets territorier. Moskva, på sin side, sa Mr. Putin ønsker å avstå minst fem av områdene den har sagt bør annekteres.