Fredssamtaler om Ukraina er bare mulig hvis de tar sikte på å etablere en «ny verdensorden» uten amerikansk hegemoni, sa den russiske utenriksministeren fredag ​​under et besøk i Tyrkia.

Sergei Lavrov har også truet med å avslutte en avtale som tillater ukrainsk korneksport, noe som er avgjørende for å sikre global matsikkerhet og sende Ukrainas vitale landbruksproduksjon utenfor landets grenser.

Brasils president Lulas løsning for å få slutt på krigen i Ukraina vil kanskje ikke glede Zelensky

– Forhandlinger (om fred om Ukraina) kan bare finne sted på grunnlag av å ta hensyn til russiske interesser, sa den russiske ministeren under en pressekonferanse med sin tyrkiske motpart, Mevlut Cavusoglu.

«Det er på disse prinsippene at den nye verdensordenen vil bli etablert,» la han til, og fordømte USAs «hegemoni».

Russland forklarte sin invasjon av Ukraina i februar 2022, og sa spesifikt at NATO og USA brukte sin ukrainske allierte til å angripe Russland.

Før de invaderte dette nabolandet, krevde Moskva spesifikt sikkerhetsgarantier knyttet til tilbaketrekkingen av Øst-Europas atlantiske allianse.

Kreml ser også på at Vesten fører en proxy-krig i Ukraina ved å gi militærhjelp til Kiev, en annen måte å forklare det russiske militærets manglende evne til å påtvinge seg selv på slagmarken.

Denne måneden sa den russiske presidenten gjentatte ganger at forhandlinger var usannsynlige og at det ikke var «ingen annen løsning enn å fortsette spesielle militære aksjoner», russisk eufemisme for å beskrive offensiven i Ukraina.

Kreml avviste dermed umiddelbart mulig kinesisk mekling og ber om våpenhvile fra sin allierte, den hviterussiske presidenten Alexander Lukasjenko.

Mr. å begrave den ukrainske korneksportavtalen. Lavrov reiste fredag ​​trusselen om at Moskva anser den delen av teksten som vil tillate det å sende egne landbruksprodukter og gjødsel til utenlandske markeder som ubrukt.

– Hvis det ikke er noen fremgang i å fjerne hindringer for russisk gjødsel- og korneksport, vil vi lure på om denne avtalen er nødvendig, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

I mars kunngjorde Russland at de ville forlenge sin deltakelse i kornavtalen med bare 60 dager, i stedet for de 120 dagene som avtalen forventet.

Svartehavsavtalen som ble undertegnet i juli i fjor mellom FN, Ukraina, Russland og Tyrkia for 120 dager, har bidratt til å lette den globale matkrisen forårsaket av den russiske invasjonen.

Den ble fornyet i november for fire måneder, og tillot eksport av mer enn 24 millioner tonn korn fra ukrainske havner, sa FN.

