Krig i Ukraina (live): Russland kunngjør åpning av en humanitær korridor i Mariupol fredag

Ukrainas visestatsminister Iryna Vereshchuk kunngjorde torsdag at Kiev forberedte å sende 45 busser for å evakuere sivile fra den beleirede byen Mariupol i det sørøstlige Ukraina, hvor Moskva har erklært våpenhvile.

Ukrainas president Volodymyr Zhelensky holdt en videokonferanse torsdag, ikke bare i det belgiske parlamentet, men også i det nederlandske parlamentet.

I Nederland, Zhelensky ba nederlandske lovgivere om å være åpne for ideen om å boikotte russisk gass og olje. «Vær forberedt på å kutte strømmen fra Russland«For Ukrainas president må all handel med Russland stoppes.»Så du finansierer ikke krigen med milliarder«.

Han talte også til den belgiske delegasjonen klokken 14.15. «Jeg tror fred er mer verdifullt enn russiske diamanter, gass og olje«, begynte han foran det belgiske parlamentet.

På russisk side har Vladimir Putin varslet at land som er fiendtlige mot Russland, må betale for gass i rubler i morgen. En avgjørelse som kan utfordre Olaf Scholz til å sikre at Europa fortsetter å betale for russisk gass i euro eller dollar. Tyskland og Frankrike kunngjorde «Å gjøre Å forberede«For en mulig stans i russisk gassimport.

