Krig i Ukraina: Lukasjenko sender ytterligere tropper til grensen mellom Hviterussland og Ukraina

Tirsdag kunngjorde den hviterussiske presidenten Alexander Lukasjenko at han hadde beordret utplassering av ytterligere tropper i sør, på grensen til Ukraina, på den sjette dagen av den russiske invasjonen av landet.







Av Belga

Lagt ut 1/03/2022 klokken 23:20



D.Helikoptre og militærfly, Gomel, Baranovichi og Lounints, jobber for tiden med å sikre denne grensen mellom de to tidligere sovjetrepublikkene, sa Belarusian på et møte i Sikkerhetsrådet. Lukasjenko kunngjorde, ifølge byråets generelle korrespondent Belta.







Han argumenterte for at «fem bataljon taktiske lag» burde stasjoneres i sør for å forsvare denne retningen, disse gruppene består vanligvis av hundrevis av soldater, med pansrede kjøretøy og artilleri.

Moskvas allierte, Mr. Lukasjenko (67) har styrt Hviterussland med jernhånd siden 1994, selv om han har sverget å ikke delta i offensiven i Ukraina.

«Det har vi rett og slett fått beskjed om.

Han anbefalte også utplassering av ytterligere tropper på den polske grensen i vest for å beskytte Hviterussland mot et mulig NATO-angrep.

«Vi må ikke tillate invasjon av NATO-styrker på territoriet til Hviterussland, eller tillate deres minste operasjon på vårt territorium,» sa han. Lukasjenko understreket.

Han sa at han hadde bedt Russlands president Vladimir Putin om å skaffe ytterligere russiske S-400 luftvernsystemer som allerede er stasjonert i Komal-regionen (sør) for å installere dem på den vestlige grensen til Hviterussland.

Ukraina har vært utsatt for russisk okkupasjon siden 24. februar. Moskvas styrker gikk inn fra deres hjemlige territorium, annekterte Krim og Hviterussland, hvor russiske tropper offisielt ble sendt i flere uker for «trening».

Ifølge Minsk deltok ikke det hviterussiske militæret.

Ifølge Kiev bruker russiske styrker hviterussisk territorium, der en gruppe har vært stasjonert i flere uker for manøvrerende angrep på Ukraina.