Krig i Ukraina: Macron sier «vi er langt fra effektiv eskalering» for Ukraina (se gjennom vår direktedekning)

Ungarns statsminister Viktor Orbán krevde fredag ​​«alle europeiske midler», inkludert milliarder av euro i embargo, før han vurderte å oppheve sitt veto mot ny bistand til Ukraina.

EU-ledere klarte ikke å overbevise Ungarn om å oppheve dette vetoet over natten torsdag til fredag ​​på en ny bistandspakke på 50 milliarder euro til Ukraina, som likevel ble avsluttet i forkant av starten av tiltredelsessamtalene med det krigsherjede landet. «Oppsummering av natten: Veto mot tilleggsfinansiering til Ukraina«Angående den foreslåtte revisjonen av det europeiske budsjettet, påpekte Ungarns statsminister Viktor Orbán på X (eks Twitter).

De andre 26 EU-landene måtte bøye seg for den ungarske nasjonalistlederens insistering da de møtte Ungarn på et toppmøte i Brussel. «La oss komme tilbake til emnet i begynnelsen av januar«Under et nytt toppmøte sa presidenten for Det europeiske råd, Charles Michel, ved midnatt.

«Vi har gitt grønt flagg til 26 land. Det er foreløpig ingen avtale med Ungarn, men jeg er trygg på at vi når den neste år«, sa den nederlandske statsministeren Mark Rutte.

EU planlegger å gi Ukraina 50 milliarder euro, 33 milliarder i lån og 17 milliarder euro i tilskudd over fire år fra og med neste år.

I en tid da mer enn 60 milliarder dollar i amerikansk bistand har blitt blokkert i Kongressen på grunn av motvilje fra republikanske folkevalgte, blir denne nye bistanden sett på som avgjørende i Kiev.