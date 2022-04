Krig i Ukraina: Mer enn 200 mennesker har blitt arrestert i Russland under protester mot konflikten i Ukraina

NGO OVD-Info, som spesialiserer seg på å spore opp internerte i landet, sa lørdag at mer enn 200 mennesker var blitt arrestert i Russland i protest mot den russiske offensiven i Ukraina.

NGO sier at minst 211 mennesker er blitt arrestert i protester i 17 russiske byer.

I Moskva var det planlagt en sittende protest mot russisk militær intervensjon i Ukraina kl. 11.00 GMT i skyggen av Kreml. Snart begynte politiet å arrestere folk som satt på parkbenker midt i en snøstorm.

«Ikke slåss i Ukraina!En ung kvinne kom inn med en bukett hvite tulipaner og ble arrestert av politiet.

Mer enn 30 politibiler ble parkert rundt parken og nær de røde Kreml-murene, og mer enn 20 personer ble arrestert, sa en AFP-reporter.

Arrestasjonene fant også sted i Russlands nest største by, St. Petersburg (nordvest), under et lignende møte organisert som en del av en nasjonal kampanje annonsert på sosiale medier.

Sitteprotesten mot russisk militæraksjon i Ukraina ble rapportert på sosiale medier i rundt tretti byer over hele Russland, fra Vladivostok (Fjernøsten) til Sotsji (Sør).

Arrangørene sa i en uttalelse at de ønsket å protestere.(Russlands president Vladimir Putin) Sammenbruddet av den russiske økonomien mot Putin«Og for løslatelsen av den fengslede fienden Alexei Navalnyj.

«Russland fortjener fred, demokrati og velstand«, De skrev.

I St. Petersburg var det rundt 40 mennesker i et bestemt område for sit-ins i sentrum, uten å kunne si om de var demonstranter, sa en AFP-reporter.

Likevel ble opptil 25 personer arrestert, fant hun.

Fredsbevarende styrker i Russland har fra tid til annen samlet seg for å fordømme militær intervensjon i Ukraina, i strid med et forbud mot protester fra russiske tjenestemenn.

Demonstranter vil bli bøtelagt og fengslet. Ifølge OVD-Info ble mer enn 15.000 mennesker arrestert under protester mot den russiske offensiven 24. februar.