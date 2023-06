«Ukraina sa at Russland sprengte den store demningen som ligger i Nova Khakovka. Faktisk gjorde Ukraina det,» sa Alexander Shulkin, den russiske ambassadøren i Nederland.

«Kiev-regimet satte ikke bare i gang massive artilleriangrep på demningen (…), men hevet også bevisst vannstanden i Khakovka-reservoaret til et kritisk nivå», hevdet han.

I saken som ble brakt for retten i 2017, fremla ikke Shulkin noen bevis for retten for å støtte hans svar på Ukrainas første uttalelser til ICJ på tirsdag.

Ukrainske representanter kalte Moskva en «terroriststat» og sa at deres støtte til separatistene var en forløper for en invasjon i februar 2022.

Ødeleggelse av Khakovka-demningen: Fem døde i Moskva-okkuperte områder

MR. Shulkin sa at Kiev «ikke har noen moralsk autoritet til å komme med slike anklager».

– Regimet kom til makten etter et voldelig kupp i 2014 på skuldrene til nasjonalister som er direkte etterkommere av nazistiske samarbeidspartnere i andre verdenskrig, la han til.

Ifølge en russisk diplomat er nøkkelposisjoner i den ukrainske regjeringen okkupert av «nynazister» som sprer «terror» over hele landet.

For å rettferdiggjøre russisk intervensjon har Russlands president Vladimir Putin gjentatte ganger fordømt «folkemordet» på den russisktalende befolkningen i Øst-Ukraina og beskrevet regjeringen til Volodymyr Zelensky som «nynazistisk».

Påstandene ble avvist av den ukrainske regjeringen og landets jødiske samfunn.

Konflikten med pro-russiske separatister har krevd nesten 13.000 menneskeliv siden den brøt ut tidlig i 2014, en måned etter at den pro-russiske presidenten Viktor Janukovitsj ble avsatt og Moskva annekterte Krim-halvøya.

Etter andre verdenskrig, FN En avgjørelse fra ICJ, opprettet for å avgjøre tvister mellom medlemsland, forventes ikke på måneder eller år.