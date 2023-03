Krig i Ukraina: Norge kunngjør nesten 7 milliarder euro i bistand til Kiev, Volodymyr Zelenskyy hyller «betydelig bidrag til vår fremtidige suksess»

Norges statsminister foreslo mandag at landet hans skulle gi Ukraina om lag 75 milliarder norske kroner (6,78 milliarder euro) i bistand over fem år.

«Vårt mål er å få en enhetlig enighet om dette i parlamentet.»Arbeiderpartiets statsminister Jonas Kar Storey fortalte på en pressekonferanse etter å ha møtt Norges opposisjonsledere.

Konvolutten, hvis den vedtas av parlamentet, vil inkludere humanitær og militær hjelp til Ukraina, og vil bli delt jevnt mellom de to sektorene i år.

Les mer:

Krig i Ukraina: Opprinnelig forventet 24. februar, kan ny stor russisk offensiv endelig starte «innen ti dager»

Ukrainas president Volodymyr Zelensky takket Norge på Twitter. Sa Volodymyr Zelensky til seg selv «Takk til folket i Norge, regjeringen og Jonas Kahr-butikken (Norges statsminister) for å kunngjøre en enestående 5-årig bistandspakke verdt 75 milliarder kroner. Det er et betydelig bidrag til vår fremtidige seier over aggressoren og gjenoppretting etter krigen.»

Takk til folket i Norge, \ud83c\uddf3\ud83c\uddf4 regjeringen og personlig @jonaskaherstor for å kunngjøre en ny enestående 5-årig bistandspakke på 75 milliarder kroner til \ud83c\uddfa\ud83c\udde6. Det er et betydelig bidrag til vår fremtidige seier mot angriperen og en vellykket utvinning etter krigen. — Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) 6. februar 2023

Norge, en stor oljeeksportør, så sine offentlige inntekter stige til rekordnivåer i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina, ettersom prisen på gass solgt til Europa steg det siste året.

Les mer:

Krig i Ukraina: Portugal Leopard skal levere 2 stridsvogner til den ukrainske hæren