Krig i Ukraina: Norge lover 1 milliard euro for å hjelpe Ukraina med å forsvare seg

Norge lovet fredag ​​å gi én milliard euro til Ukraina for å forsvare seg selv, støtte folk i nød og sikre gjenoppbyggingen etter den russiske invasjonen.

Norge ønsker å uttrykke sin solidaritet med protestenUkraina Den gjennomføres for at den skal overleve, sa den norske statsministeren Jonas Carr StoreHan snakket på en pressekonferanse i Kiev sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky.

«Jeg er her for å fortelle deg at Ukrainas kamp ikke bare er for Ukraina. Det handler om noen av verdens grunnleggende ting som vi skal gi videre til barna våre. Det handler om Europas sikkerhet, det handler om skjebnen til naboene dine.»Han erklærte.

«Vi vil gi 1 milliard euro i støtte til ditt land og ditt folk for 2022 og 2023»Han fortsatte. «Denne krigen er et brudd på folkeretten … Du har rett til å forsvare deg selv, og vi har rett til å hjelpe deg med å forsvare deg selv.»

[A LA UNE 18H] Norge annonserte en donasjon på nesten én milliard euro til Ukraina over to år da statsminister Jonas Kahrstor besøkte landet. #AFP 1/5 pic.twitter.com/Dy3rtxwmG3 – Agence France-Presse (@afpfr) 1. juli 2022

På spørsmål om Norge er klar til å øke gassforsyningen til Europa, sa Jonas Gar Stora at det allerede er gassproduksjon. «på topp» Men Norge vil gjøre sitt beste for å gi det.

