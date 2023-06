Krig i Ukraina: «Offensive operasjoner» på russisk-ukrainsk frontøkning

Tiltakene kommer ettersom ukrainske tjenestemenn sier at de i flere måneder har forberedt seg på en bred motoffensiv som tar sikte på å tvinge russiske tropper ut av områdene de okkuperer. «Defensiv handling (fra Ukraina) Inkluderer motoffensive operasjoner. Så i noen sektorer går vi på offensiven., sa den ukrainske viseforsvarsministeren Khanna Maliar mandag uten å utdype det. Uten ytterligere detaljer bemerket hun, «Små kamper» I sør hvor de russiske styrkene er «På forsvar».

I mellomtiden sa det russiske forsvarsdepartementet at det hadde møtt angrep på fem divisjoner av fronten siden morgenen 4. juni. «I den sørlige retningen av Donetsk-regionen«, som ligger i øst. Han sa at russiske soldater påførte ukrainske styrker betydelige tap nær Neskoutchné-regionen i Donetsk-regionen og Novodarivka på grensen mellom den samme regionen og det sørlige Zaporizhia. «Forsøk på å bryte russisk forsvar» – Alle utsatt, ifølge Moskva – Et kontinuerlig hot spot skjedde mandag ettermiddag nær byen Novodonetske, nær Vogledar, sør i Donetsk-regionen.

Bagmouth «Episenter»

Ifølge Kiev ble Pakmoud-sektoren, åstedet for konfliktens lengste og dødeligste kamp, ​​gjort krav på av Russland i mai. «Senter for fiendtlighet». Maliar sier at ukrainske styrker rykker frem i utkanten av byen «Veldig bred panne» : «Vi oppnår suksess og okkuperer ledende høyderDette ukrainske fremskrittet ble bekreftet av den russiske paramilitære gruppen Wagner, Yevgeny Prigozhin. «En del av Berkivka-regionen har allerede gått tapt». EN «Skam deg«, angrep han igjen general Gerasimov og forsvarsminister Sergei Shoigu.

Hvis Ukraina forblir taus om faktiske planer for en motoffensiv, forventer russiske eksperter og soldater at russiske eksperter og soldater skal øke angrepene på fienden for å finne deres svakheter før de lanserer hoveddelen av troppene. I september 2022, da den ukrainske hæren i all hemmelighet forberedte en offensiv, gjenerobret den nesten hele Kharkiv-regionen i nordøst.

Belgorod under økende press

I tillegg, i to uker, har inngrep og bombeangrep i den russiske regionen Belgorod, som grenser til Ukraina, eskalert av militante som utgir seg for å være russere som kjemper sammen med ukrainere. Mange sivile ble drept og dusinvis av sivile skadet i angrepene. I den siste operasjonen søndag tok en slik gruppe, kjent som «Russlands frihet», fanger som skulle overleveres til Khayivene.

Dette var første gang russere ble tatt til fange på russisk territorium. Belgorods guvernør, Vyacheslav Kladkov, bemerket også, som et unntak, mulige forhandlinger. Det russiske forsvarsdepartementet hadde i mellomtiden ingen kommentarer, og sa bare at det hadde hindret en ny infiltrasjon på søndag. Kampene har intensivert de siste dagene rundt grensebyene Novaya Tavoljanka og Chebekino, og har tvunget tusenvis av sivile til å flykte til den regionale hovedstaden Belgorod. «Det er ikke så mye spørsmål«I stedet for å forårsake tap for de russiske styrkene «Få dem til å løpe» Og for å påvirke moralen deres, men også moralen til det russiske folket, som ser på krig som en invitasjon til dets daglige liv, militæranalytiker Joseph Henrodin, sjefredaktør for spesialtidsskriftet CIO. (Ifølge AFP)