Krig i Ukraina: Oljeembargo vil sette en stopper for energisanksjoner mot Moskva

Den bredere embargoen mot russisk olje ble vedtatt i Brussel mandag kveld Det kan markere sammenbruddet eller slutten på politikken for europeiske energisanksjoner mot Moskva fra EUs stats- og regjeringssjefer, fremkom fra det europeiske toppmøtet i Brussel tirsdag.

«La oss nå fokusere på implementeringen av det sjette settet med hindringerCharles Michel, president for Det europeiske råd, avslørte avsløringen etter å ha suspendert en uventet avtale, med henvisning til den nylige blokaden av Ungarn og motviljen til andre landlåste land til å stole på russiske oljerørledninger.

EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen har beveget seg i denne retningen, med tanke på at EU nå når ut til hele den russiske energisektoren ved å innføre sanksjoner mot kull og senere olje. Den europeiske skjevheten mot russisk gass tok slutt med RePowerEU-strategien.

Sjekk effektiviteten av operasjonene

Som med rådet er det viktige nå å undersøke hvordan den økonomiske og finansielle sektoren i Russland fungerer. Hvis det er hull i strømbarrierene, bør de fortsatt være lukket. Bare noen medlemsland «Veldig minoriteter«Sjuende sanksjoner vil være til fordel for Ukrainas krav om pakken.

«For Belgia er denne samlingen et stort gjennombrudd, la oss stoppe der for nå og se virkningen«Belgias statsminister Alexander de Cruz har understreket behovet for å holde energiprisene i sjakk, kanskje gjennom pristak.