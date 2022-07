Krig i Ukraina: Oppdatering om konflikten 4. juli

Tre sivile ble drept i Kharkiv

I nordøst ble tre sivile drept i mandagens eksplosjoner i Ukrainas andre by, Kharkiv, sa lokale tjenestemenn. Russland hevdet et luftangrep «Midlertidige utplasseringspunkter for den 92. mekaniserte brigaden og den 40. ukrainske artilleribrigaden» I Kargo «Plasseringen til rundt 200 ukrainske soldater». Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy gjorde fremskritt på dette området søndag.

Det ukrainske flagget returnerte til Snake Island

I sør ønsket den ukrainske presidenten positive tegn velkommen i Kherson-regionen, som har vært okkupert av Russland siden krigens første dager. Russerne prøver å gjenvinne tapte posisjoner«For å hindre den ukrainske hæren i å starte en motoffensiv i Kherson- og Mykolaiv-regionene»Ifølge ukrainske embetsmenn.

Symbolsk sett har Ukraina returnert flagget sitt til Serpent Island dager etter at russiske styrker trakk tilbake kontrollen over den strategiske Svartehavsøya under press fra fiender. Men i motsetning til det som ble sagt, som våre kolleger fra Kyiv Independent forklarte, er den ennå ikke opphevet.