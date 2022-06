Krig i Ukraina: «På bakken er vi på vei mot en dårlig situasjon»

Tre måneder etter den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter konflikten mellom de to naboene. Mellom bombingene, ødeleggelsene og titusenvis av dødsfall ble ikke spenningen svekket.

Ukraina har nylig beskrevet «maksimal intensitet» av den russiske militæroffensiven og den alvorlige situasjonen i Donbass-regionen øst for dets territorium, der president Volodymyr Zhelensky anklaget Moskva for å begå «folkemord». På dette tidspunktet kolliderte Vladimir Putins hær med Donbass, og fanget Mariupol i slutten av mai, hvor flere hundre ukrainske soldater hadde stasjonert seg. Gjentatte luftangrep i regionen ser ut til å ha bidratt til den nylige tilbaketrekningen av ukrainske styrker. Etter disse hendelsene bekreftet den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu at konflikten i Ukraina ville fortsette inntil Moskva oppnådde «alle sine mål».

Det er å håpe at den russiske hovedstaden vil integrere sine regionale gevinster i en bakkebro og forbinde russisk territorium med Krim. Hva er årsaken til en spesiell fordel for Russland på bakken? «Ikke ta avgjørelser for raskt.Sven Biscop (UGent og Egmont Institute), professor i internasjonal politikk, tror umiddelbart.

(…)