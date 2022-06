Krig i Ukraina: På cyber er Russland svakere enn forventet

Europeiske militærledere sier at russerne «ikke er klare for en kombinert krig mot fysikk og nettrom».







BFlere europeiske ledere av militærets cybersikkerhetsstyrker sa onsdag at russerne var langt mindre effektive enn forventet når det gjaldt å bruke digitale krigføringsevner under offensiven mot Ukraina.







General Carol Molenda, sjef for de polske cybersikkerhetsstyrkene, sa til en rundebordskonferanse på International Cyber ​​​​Security Forum (FIC) i Lille (nord) at «vi er overbevist om at det vil være en cyberperlehavn» til støtte. av bakkeangrepet. Frankrike). «Men Ukraina var klar til å motstå Russlands (cyber)angrep,» sa han.

I tillegg bemerket generalen at Russland var «sterk nok til å angripe, men ikke så god i forsvar», med henvisning til de mange cyberangrepene som har påvirket landet, spesielt fra grupper av uavhengige hackere. Men «vi må huske at Russland har sterke evner innen» psykologiske og informasjonsaktiviteter, «advarte han, spesielt mot Vesten, spesielt etter de nye sanksjonene.

«Vi er ikke så sterke som vi kan forestille oss»

Oberst Romuvaldas Petkavicius fra det litauiske nasjonale senteret for cybersikkerhet uttalte åpent at «russerne ikke er klare for en kombinert krig mot fysiske og cyberfly.» – Det er cyberangrep over hele Ukraina nå, men jeg tror ikke de er godt planlagt, sa han til AFP.

General Didier Desire, sjef for de franske styrkene i feltet (kommandør), gjorde den samme observasjonen om koblingen mellom dataangrep og militære angrep på bakken. «Kanskje de ikke kunne organisere det slik de ville,» og han påpekte at ferdighetene deres var «ikke så sterke som man kunne forestille seg».

Men da selskaper som Microsoft eller Starling også fløy inn for å hjelpe Ukraina, ble analysen av konflikten mer komplisert etter hvert som grupper av uavhengige hackere gikk inn i krigen, understreket han.







I følge ham er «sammenstøtet i cyberspace» i dag som Rugby World Cup «Alle lag er på banen uten sin unike trøye. Publikum er på banen hvor vi må slutte å prøve.»