Krig i Ukraina: Pentagon advarer om at det vil bli vanskelig å utvise Russland fra Donbass

En høytstående amerikansk forsvarstjenestemann fortalte journalister at det fortsatt var problemer med koordineringen av russiske styrker, moralen til troppene og logistikken.

Men «vi vil være veldig forsiktige i våre spådommer,» la han til.

«Vi er fast bestemt på å gjøre alt mulig for å hjelpe ukrainerne å forsvare seg, inkludert å trene dem i ferdighetene vi tilbyr dem», fortsatte den høye tjenestemannen, som ikke ønsket å bli navngitt.

«De oppfører seg veldig bra på slagmarken, de har ingen synkroniseringsproblemer, de har ingen kommandoproblemer, og deres logistikk og distribusjon er virkelig historisk,» la han til.

«Men russerne har fortsatt en betydelig del av sine ferdigheter på grensene til Ukraina siden høsten,» understreket han.

«Evnen til å kjempe alene er ikke nok til å vinne en krig: å ha vilje til å kjempe, å ha god kommando,» bemerket han. Men til tross for alt dette, «fortsetter vi å tro at denne konflikten vil fortsette».

Det russiske militæret, som nå fokuserer på sin innsats i Sør-Ukraina for å bygge en motorvei som forbinder russisk territorium med den annekterte Krim-halvøya i 2014, tok kontroll over havnen i Mariupol etter at ukrainske tropper overga seg for å forsvare Azovstal-basen.