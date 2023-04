Krig i Ukraina: Polen og Ungarn forbyr import av korn fra Ukraina

«Regjeringen har i dag (lørdag) besluttet å forby innførsel og import av korn til Polen, samt dusinvis av landbruksmatprodukter.«, sa Jaroslaw Kaczynski, leder for regjeringspartiet i landsbyen Lyse i Nord-Polen. Ellers, «Dette vil føre til en alvorlig krise i landbrukssektoren i Polen«, han la til.

Kaczynski talte til et møte fra hans lov og rettferdighet (PiS)-partiet, og insisterte likevel på at Polen støtter Ukraina. «Vi forblir venner og allierte av Ukraina uten den minste endring«, sa han. Det ukrainske departementet for landbrukspolitikk sa lørdag «Jeg beklager avgjørelsen til hans polske partner«.

«Polske bønder står overfor en vanskelig situasjon, men vi vil påpeke at ukrainske bønder står overfor en mye tøffere situasjon.«På grunn av krigen kommenterte departementet. Ukraina, Polen og Ungarn sa at sanksjonene deres vil forbli gyldige til 30. juni.