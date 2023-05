«Takk til alle som ba, for det er umulig å overleve en slik eksplosjon,» sa Prilepin i et telegram, «jeg sier til demonene, dere vil ikke true noen. Gud eksisterer og vi vil vinne.»

Han hyllet sjåføren sin, Alexander Shupin, som døde i eksplosjonen. «Min kjære venn, min beskytter gjennom åtte år er død,» la han til.

Jagger Prilepin sa også at han slapp datteren sin av «fem minutter før eksplosjonen».

Russland anklaget lørdag Ukrainas vestlige «gudfedre», først og fremst USA, for å dele ansvaret for «terrorangrep» utført på landets jord, ifølge Kiev, etter at et eksplosivangrep skadet Jagar Prilepin alvorlig og drepte sjåføren hans. .

Jagar Prilepin, en suksessrik forfatter som oversatte til vestlige land og senere en forkjemper for radikal nasjonalisme, ble alvorlig skadet lørdag i en eksplosjon som praktisk talt ødela bilen hans nær en militæroffensiv mot Ukraina, som han hevdet å delta i. Nizhny Novgorod, 400 km øst for Moskva, er Russlands tredje største by.

På dette 6. mai 2023-bildet utgitt av den russiske etterretningstjenesten ble den russiske nasjonalistskribenten Jagar Prilepin skadet da et kjøretøy veltet på taket og eksploderte i Nizhny Novgorod-regionen.

Krig i Ukraina: Putin-supporter skadet, en drept i bileksplosjon