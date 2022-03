Krig i Ukraina: Putin lister opp sine krav om å få slutt på krigen, Ukraina kunngjør nye humanitære korridorer (live)

En tankbil fylt med drivstoff til privatbiler var på vei mot Mariupol, hvor situasjonen var spesielt dramatisk. De siste dagene har tusenvis av sivile forlatt byen i sine kjøretøy. Men mange flere er fanget.







Av AFP

Lagt ut 18.03.2022



JegUkrainske myndigheter kunngjorde fredag ​​installasjon av ni nye humanitære korridorer over hele landet, slik at sivile kan forlate krigssonene trygt.







– Folk kan flykte fra den russisk-okkuperte havnebyen Mariupol til det nordvestlige Saboria, sa Ukrainas visestatsminister Irina Vareshchuk i en videomelding. Andre korridorer i Sumi-regionen er planlagt mot Poltava i det sentrale Ukraina.

En tankbil fylt med drivstoff til privatbiler var på vei til Mariupol, hvor situasjonen er spesielt dramatisk, fortsetter Irina Vareshchuk. De siste dagene har tusenvis av sivile forlatt byen i sine kjøretøy. Men mange er fortsatt strandet i byen i Azovhavet, uten strøm, vann eller varme på flere dager. I følge kyiv var hjelpekonvoier ikke vellykket.

Utveksling mellom Putin og Erdogan

Denne fredagen melder BBC at Vladimir Putin diskuterte situasjonen i Ukraina med Tyrkias president Erdogan. Overraskende nok gjentok den russiske presidenten sine første krav. Ifølge en rådgiver for den russiske presidenten ønsker han at Ukraina skal forbli «nøytralt» og ikke være medlem av NATO. Putin ønsker å gjennomføre en dekontamineringsprosess i landet og å bevare det russiske språket i landet.







Til slutt krevde Putin – igjen – en «fordømmelse» av Ukraina. Han krevde også at Ukraina anerkjente Donbass» uavhengighet og at Krim, som Vladimir Putin ulovlig annekterte i 2014, nå er en del av Russland.

