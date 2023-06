Krig i Ukraina: Putins falske tale forsøker å «så panikk», reagerer Kreml

Denne «talen» som bekrefter at «ukrainske styrker er bevæpnet til tennene (…) og okkuperer Kursk-, Belgorod- og Bryansk-regionene med støtte fra Washington» ble sendt mandag på flere radiostasjoner i disse grenseområdene i Ukraina. Lokale myndigheter. Stemmen og tonen var lik den russiske presidenten.

Den samme meldingen, tilskrevet Vladimir Putin og plukket opp på noen sosiale nettverk, kunngjorde etableringen av krigslov i disse regionene, den kommende signeringen av et presidentdekret om generell mobilisering i Russland og ba om evakuering av lokalbefolkningen.

Hacket kommer midt i to uker med økte angrep og bombeangrep i Belgorod-regionen, der ukrainsk-støttede russiske militser har angrepet russiske styrker.

«Dette er faktisk et hack. Vi er klar over det,» sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til russiske nyhetsbyråer, og forsikret at frekvenskontrollen var gjenopprettet av de berørte radiostasjonene.

«Informasjon om invasjonen av ukrainske styrker i Belgorod-regionen, etablering av krigslov, generell mobilisering og evakuering (…) er falsk», bekreftet myndighetene i Belgorod-regionen på sin side.

«Hensikten med denne meldingen er å så panikk blant fredelige mennesker,» sa tjenestemenn til en krisecelle satt opp i et telegram for å «forbli rolig» og stole kun på «pålitelige» informasjonskilder.

I Voronezh-regionen, på grensen til Ukraina, ble også noen radioer hacket, og myndighetene forsikret innbyggerne om at det ikke var «ingen grunn til bekymring».

«Situasjonen i regionen er under kontroll av myndigheter og rettshåndhevelse,» sa de i et telegram.

Ifølge en av de berørte radiostasjonene, MIR, som mistet kontrollen over frekvensene sine i omtrent 40 minutter på ettermiddagen, kalte den alt som ble sendt i denne perioden for «totalt falskeri og provokasjon».