Krig i Ukraina: «Putins planer A, B og C mislyktes. Han kan vurdere en plan»

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace sa fredag ​​29. juli at Russland tapte krigen mot Ukraina «på mange fronter». Ifølge ham kan Russlands president Vladimir Putin forsøke å endre strategien igjen.

«Russen taper for tiden terreng på mange områder […] Putins planer A, B og C har mislyktes, nå kan han vurdere en plan.»Det sa Ben Wallace til TV-kanalen «Sky News».

Den britiske statsmannen viser her til russernes langsomme fremmarsj i Donbass. For eksempel tok det den russiske hæren 80 dager å kontrollere Luhansk-regionen fullt ut, selv om den allerede kontrollerte nesten 93 % av den.

«Russiske styrker lammet av store tap»

Senere samme dag snakket Ben Wallace med BBC om den ukrainske konflikten. «Russiske styrker lammet av store tap»Britton sa som rapportert av «The Telegraph». «Putin har ikke endret sitt ønske om å okkupere hele Ukraina og fange Kiev og Odessa… men hæren hans er forkrøplet av store tap. Mer enn 25 000 døde. Kanskje dobbelt så mange sårede». «The Telegraph» bemerker at amerikanske analytikere anslår tallet til 75 000 russiske soldater drept eller såret i Ukraina.

Ben Wallace insisterer på at russerne «Operer hæren deres med 40-50% kampeffektivitet»Beskrevet russisk strategi «Kjøttslaktemaskin»Før du forklarer: «Når jeg snakker om kjøttkverner, det de gjør er at de bruker et slags sovjetisk triks, beveger seg veldig sakte. […] Og i tillegg til kjøttkvernen, rekrutterer de fra de fattigere regionene i Russland og fra etniske minoriteter, og de bruker leiesoldater og presser disse menneskene fremover, uavhengig av utfallet.