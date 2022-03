Krig i Ukraina: Romoppdraget ExoMars kompromittert, bekymret Toulouse-team

Viktig

Det europeiske ExoMars-oppdraget inkluderer Toulouse-gruppene CNES og IRAP. Men dette ville ikke vært mulig uten at Russland skaffet en missil- og landingsbase på Mars. Avgang planlagt i september er usannsynlig.

«Den mest umulige starten». En kort rapport fra European Space Agency (ESA) bekrefter vitenskapsmiljøets frykt for avgangen til det russisk-europeiske Exomars-oppdraget. Det mest ambisiøse europeiske prosjektet for å utforske Mars slapp ikke unna virkningene av krigen i Ukraina.

Rosalind Franklins Rover er for tiden hos den italienske produsenten Thales Alenia Space. Mellom 20. september og 1. oktober 2022 skulle en rekke russiske luftstyrker nå Pyongyang-basen i Kasakhstan (et sted leid av Russland frem til 2050) for en planlagt oppskyting av en russisk protonrakett. EUs medlemsland innførte sanksjoner mot Russland på den ene siden, og tilbaketrekking av russisk personell fra Guerrero (Guyana romsenter) på den andre, noe som førte til det nåværende romsamarbeidet mellom Europa og Russland.

Denne bekymringen er tydelig i de franske teamene som tjenestegjorde på oppdraget. I Toulouse leverte IRAP (1) et Raman-spektrometer og CNES utviklet roverens autonome navigasjonsprogramvare ved Toulouse Space Center. Frankrike bidrar til 5 av Rover sine 9 instrumenter.

«Team har jobbet med det i to tiår.»

«Alt er ennå ikke klart, vi venter på detaljer, men denne utgivelsen er ikke veldig mulig,» sa Andre Debus, CNES-prosjektleder for franske bidrag til Exomars-prosjektet. «Alle teamene som har jobbet med dette prosjektet i to tiår er nå skuffet, men de ønsker virkelig at arbeidet skal finne sted, og det er meldingen de sender til ESA,» insisterer Andre Debussy. ESA-rådets møte er berammet til 15. og 16. mars.

I dette arbeidet er russisk deltakelse langt unna hendelsene. I tillegg til missilet gir Russland base for Rosalind Franklin-roverens etterkommerorganisasjon «Kazakh» på Mars. Gjennom sitt partnerskap med ESA har Roscosmos – den russiske romfartsorganisasjonen – vært i stand til å starte prosjektet på nytt siden 2005, og det har allerede møtt mye uro, spesielt i 2012, da NASA – byrået trakk tilbake amerikansk romfart. I sin første del sendte ExoMars-oppdraget i 2016 TGO-sonden (Trace Case Orbiter) i bane rundt Mars. Denne satellitten er utstyrt med europeiske og russiske instrumenter, spesielt sender den ut en del av dataene som kreves for å utføre flittig arbeid. Foreløpig har ikke vitenskapelig samarbeid blitt påvirket.

Veldig stramt bord

Men for at Rosalind Franklins rover skal ta av, er tidsplanen stram. På Mars-oppdrag åpnes skytevinduet bare hver 25. måned. «Hvis dette arbeidet blir utsatt i to år, bør det være med Russland, fordi det ikke er mulig å opprette et nytt dynasti innenfor det. Når det gjelder den fjernere fristen, kan ingen si ennå,» fortsatte Andre Debuss.

Europeiske vitenskapelige team har stolt sterkt på ExoMars sitt oppdrag for å finne ledetråder til livet på Mars. «Rosalind Franklin kombinerer et laboratorium og høyytelsesinstrumenter for å oppdage organisk kjemi, samt et boresystem som kan nå to meter. Forskere ønsket denne dybden slik at prøvene skulle være beskyttet mot stråling og regolitten i Mars-jorden, » forklarer Andre Debus.

(1) Institutt for astrofysikk og planetarisk forskning (IRAP / CNES-CNRS-Toulouse III Paul-Sabadier University)