Krig i Ukraina: Russiske nattangrep kan ha krenket rumensk luftrom

NATO-medlem Romania kunngjorde lørdag at de hadde oppdaget et mulig brudd på luftrommet under Russlands nattlige angrep på infrastruktur i nabolandet Ukrainas Donau-region.

Siden juli trakk seg fra en ukrainsk korneksportavtale via Svartehavet, har Moskva trappet opp sine angrep på Odesa- og Mykolaiv-regionene i Sør-Ukraina som har viktig infrastruktur for korneksport.

«Etter at dronemannskaper ble oppdaget på vei mot ukrainsk territorium nær den rumenske grensen«, ble innbyggerne i byene Tulcea og Galati advart, sa det rumenske forsvarsdepartementet i en uttalelse.Det rumenske militærets radarovervåkingssystem viste et uautorisert inntrenging i nasjonalt luftrom, med et signal oppdaget på veien som fører til byen Galati.Forsvarsdepartementet sa at ingen gjenstander er kjent for å ha falt innenfor rumensk territorium så langt.

Leteaksjonen var ventet å fortsette lørdag. Ved midnatt fredag ​​ble innbyggerne i Galati og Tulsia, vendt mot havnen i Reni i Sør-Ukraina, kalt til ly på den andre siden av Donau. Handlinger som ble utført under dette varselet ble opphevet omtrent to timer senere. Tidligere i september bygde rumenske soldater tilfluktsrom for innbyggere i landsbyen Blaru, nær grensen til Ukraina, der drone-rester ble funnet. Siden starten på den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 har NATO forsøkt å unngå at krigen smitter over på dets territorium.