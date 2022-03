Krig i Ukraina: Russiske styrker i Kharkiv angriper Biden «diktator» Putin

Russiske tropper lander i Kharkiv, Ukrainas nest største byJoe Biden tirsdag og onsdag kveld «DiktatorVladimir Putin undervurderte reaksjonen fra Vesten.

«Det russiske luftvåpenet lander i Kharkiv«Det ukrainske militæret sa i et telegram at det var rapportert om sammenstøt i byen med 1,4 millioner mennesker nær den russiske grensen, som allerede tirsdag hadde vært målet for flere bombeangrep, drepte minst ti mennesker og såret mer enn 20, ifølge lokale tjenestemenn.

«Praktisk talt ingen områder i Kharkiv-regionen har blitt truffet av artillerigranater så langt«, sa Anton Zherashchenko, rådgiver for den ukrainske innenriksministeren.

«Putin er nå isolert fra resten av verden«

Angrepene kommer på den syvende dagen av den russiske offensiven i Ukraina, som startet 24. februar, som forsterket seg tirsdag og utløste omfattende protester. FNs generalforsamling er onsdag kalt til å stemme over et utkast til resolusjon som fordømmer Russland og ber om å trekke seg.Med en gangHans styrker.

Ifølge USAs president Joe Biden gjorde hans russiske president en feil.Vesten og NATO bør ikke tro at de ikke reagererFor denne invasjonen.

«Putin er nå isolert fra resten av verden«Og»Vi er klare, vi er forent«, Under sin første tale på Union Territory i Washington, slo han lederen av statsdemokratene.

I krigen motVilkårlighet«,»Demokratier står ved et veiskille«President Biden ber om applaus til støtte for den amerikanske kongressenTil det ukrainske folket«hvem»Ikke redd for noe«.