Krig i Ukraina: Russiske tjenestemenn ønsker å gjenvinne kontrollen over Wagner-militsene Kommer de dit?

Hadde Prigozhin politiske motiver?

Vi krediterer ofte Wagner som sjefen for politiske ambisjoner. Prigogine har en anti-establishment og populistisk holdning. Han kritiserer eliter som tar på seg solkrem og legger ut bilder av barna sine på sosiale medier, mens folk sender barna sine i krig.

Han gjør det på en vulgær, ydmykende måte. Han er foran. Det fungerer med et segment av befolkningen, spesielt siden angrep på russisk jord øker. Jevgenij Prigozjin foreslo nylig å sende enhetene sine til Belgorod for å beskytte landet. Han har absolutt som mål å få større vekt i politiske beslutninger, uten at noen vet hvor langt han har tenkt å gå.

Vladimir Putin forble taus om saken

Hvordan forklare det faktum at den russiske presidenten ikke reagerte tydelig på angrepene til Yevgeny Prigozhin?

Vi tror Vladimir Putin er over striden, og lar haukene kjempe seg imellom samtidig som de har et langsiktig syn. En konflikt utover krigen i Ukraina er et sammenstøt av sivilisasjoner mellom Russland og det fattige og svake Vesten.

Vi antar at Vladimir Putin er stadig svakere og at han bør ta saken i egne hender og bedre støtte sin elite, som har blitt angrepet av Wagners leder.

Har Prigogine et middel til å oppfylle ambisjonene sine?

Prigozhin var en gangster som sonet tid i fengsel og senere ble rik i restaurantbransjen. Han vant Vladimir Putins tillit på 90-tallet, og serverte spesielt middager med verdslige personer.

Mannen diversifiserte seg deretter. Han grunnla en trollfabrikk og Trump vant det amerikanske presidentvalget i 2016.

Prigozhin etablerte sin Wagner-milits, som opererte på ukrainsk jord og andre steder i verden, spesielt i Afrika. Wagner tilbyr sine tjenester der i mislykkede stater og tjener på utvinning av råvarer.

Men når det gjelder politisk makt, har Prigozhin få allierte. Han har litt travelt. Og etter hvert som han slår elitene hardere og hardere, vil TheSå russiske myndigheter prøver å gjenvinne kontrollen over Wagner og temme løven. Om han går inn i buret eller ikke gjenstår å se.