Det amerikanske avisen The Wall Street Journal rapporterte søndag at Russland rekrutterer syrere som er trent i bykriger for sin offensiv i Ukraina, med henvisning til amerikanske administrasjonskilder.

Ifølge disse tjenestemennene trenger Russland erfarne syrere ettersom invasjonen av Ukraina øker i urbane områder. Syrerne må hjelpe russerne med å erobre den ukrainske hovedstaden Kiev.

Hvor mange jagerfly som har blitt rekruttert av Syria fra Moskva er ennå ikke fastslått, men noen av dem er allerede i Russland klare til å bli med i krigen. Disse amerikanske tjenestemennene ønsker ikke å bestemme den eksakte rollen disse syriakrigerne kan spille på daglig basis.

Wall Street Journal siterte også et syrisk nyhetsnettsted som sa at Russland tilbød syriske frivillige mellom 200 og 300 dollar (omtrent 185 euro og 275 euro).Å reise til Ukraina og bli stoppet som vakter«For en periode på opptil seks måneder.

Det russiske militæret søker ikke bare støtte fra syrerne Tsjetsjener vervet også soldater til sine væpnede styrker i Ukraina.