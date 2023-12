Den russiske hæren avanserte «Betydelig«I Zaporizja-regionen, delvis okkupert Sør-Ukraina, sa den Moskva-baserte guvernøren Jevgenij Politskij tirsdag.

Russiske styrker har trappet opp offensivene etter feilen i en stor ukrainsk motoffensiv i løpet av sommeren. Angrepene kommer også på et tidspunkt hvor bærekraften til vestlig militærhjelp til Ukraina stilles spørsmål ved. «Våre enheter avanserte betydelig nordøst for Novopokrovka«, forsikret denne ansvarlige for russisk aggresjon i Telegram.

«Situasjonen fortsetter å være anspent, men våre kamerater fortsetter ikke bare å utføre sikkerhet, men også å avansere trinn for trinn«, gjentok han og bekreftet at de ukrainske styrkene led»betydelige tap«. Det var den første fremrykningen i Sør-Ukraina, ifølge en russisk tjenestemann, siden den ukrainske motoffensiven stoppet på grunn av manglende suksess. Novopokrovka, en landsby nordøst for Robotin, ble tatt til fange av ukrainske styrker i august. Et gjennombrudd i presset sørover. og mot Azovhavet. I sin morgenrapport sa den ukrainske hærens generalstab at de på sin side lovet å avvise russiske angrep i regionen.