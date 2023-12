Krig i Ukraina: Russland krever møte i Sikkerhetsrådet etter angrep på Belgorod (les vår direkte oppsummering)

Ukrainas dødstall fortsatte lørdag etter tunge angrep fra Russland i flere av byene, inkludert hovedstaden Kiev, drepte minst tretti mennesker og såret dusinvis, ifølge tjenestemenn.

Den mest voldelige streikebølgen siden krigen startet for snart to år siden har rettet seg mot bygninger, en fødeavdeling og til og med et kjøpesenter, men også industriell og militær infrastruktur.

«Dette er et veldig stort missilangrep«, sa flyvåpenets talsmann Yuriy Ignat til AFP, som dekker de første dagene av slaget. Tjenestemenn rapporterte fredag ​​30 døde og mer enn 160 sårede, men likene ble trukket fra ruinene i Kiev lørdag.

Tidligere på dagen ble én person drept i et ukrainsk angrep på en boligbygning i Belgorod og totalt 32 droner ble avlyttet, hovedsakelig i Moskva-regionen, meldte russiske myndigheter natt til fredag.

Det russiske forsvarsdepartementet sa at luftvernsystemer ødela 13 missiler i regionen. Han kunngjorde også at totalt 32 ukrainske droner var nøytralisert i Bryansk, Kursk og Orel, nord for den ukrainske grensen, og i Moskva.

Belgorod ligger omtrent 80 km nord for den ukrainske byen Kharkiv, som ble hardt rammet av russiske styrker fredag ​​morgen, sa ukrainske tjenestemenn.

