Onsdag ba en høytstående russisk ambassadør om opphevelse av sanksjonene mot Moskva som en betingelse for å unngå en global matkrise på grunn av blokkeringen av ukrainsk korneksport siden starten av Kreml-angrepet.

«Å løse matkrisen krever en integrert tilnærming, inkludert opphevelse av sanksjoner mot russisk eksport og finansielle transaksjoner.» Viseutenriksminister Andrei Roudenko siterte russiske nyhetsbyråer som sa.

Han har alltid krevd «Minerydding av Kiev» Svartehavshavner for skip for eksport av korn. Som et resultat insisterte diplomaten på at Russland «Klar til å sikre en humanitær rute» For båter. Kjent for sin rike fruktbare sorte jord, var Ukraina verdens fjerde største maiseksportør før invasjonen og var på vei til å bli verdens tredje største eksportør av hvete.

Men konflikten har forstyrret ukrainsk landbruksproduksjon og Russland har blitt anklaget av Kiev og Vesten for å blokkere korneksport over Svartehavet, noe som øker risikoen for en alvorlig global matkrise. Tirsdag kveld anklaget det russiske militæret det for å søke i Vesten «(…) Vi må få kornet ut av Ukraina så snart som mulig (…) uten frykt for hva som vil skje med landet når kornlageret er oppbrukt.»