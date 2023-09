Krig i Ukraina: Russland lanserer 38 droneangrep over natten

Odesa-regionen (sør) var en av posisjonene angrepet av russiske styrker i løpet av natten, spesifikt rettet mot havnen i Ismail.

Angrepet varte i to timer, skrev regionguvernør Oleg Kiper i et telegram og la til at «de fleste dronene» var skutt ned.

«Dessverre har havneinfrastrukturen i Ismail-distriktet blitt påvirket,» forklarte han, og beklaget de to skadde lastebilsjåførene, hvorav den ene ble innlagt på sykehus.

En sjekkpost og varehus og rundt tretti lastebiler ble skadet, sa han.

Ismaili-havnen, som ligger ved Donau som grenser til NATO-medlemmet Romania, har blitt en av hovedrutene for ukrainsk landbrukseksport til Svartehavet siden juli i fjor forlot en avtale som tillater Ukraina å gjøre det. å bære sine produkter fritt. Siden den gang har russiske angrep økt i de sørlige regionene Odessa og Mykolaiv.

Det nye angrepet kommer etter en russisk offensiv som ble beskrevet som «massiv» av myndighetene i Odessa mandag. Området ble truffet av 19 Shaheed-droner og missiler, inkludert to supersoniske Onyx.

I sør, i Kherson-regionen, ble fire personer såret etter russiske angrep mandag kveld, sa guvernør Oleksandr Prokhudin.

I Dnipropetrovsk-regionen ble byen Kryvyi Rig truffet av et ballistisk missil, ifølge foreløpig informasjon sendt av sjefen for den lokale militæradministrasjonen, Oleksandr Vilkul, tidlig tirsdag morgen. «Ingen personskader,» kunngjorde han i et telegram, og la til at Nikopol-distriktet også var berørt, igjen uten tap.