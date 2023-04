Krig i Ukraina: Russland lanserer overraskelsesmanøvrer i Stillehavet

Under disse øvelsene skal skipene øve på å «avvise massive luftangrep», «søke og ødelegge ubåter», samt skyte torpedoer, artilleri og missiler. Ifølge ministeren er disse manøvrene rettet mot å «styrke de væpnede styrkenes evner til å avvise angrep».

Admiral Nikolai Evmenov, som leder hele den russiske marinen, er ansvarlig for å føre tilsyn med øvelsene, sa Shoigu. I mellomtiden forsikret den russiske presidentens talsmann Dmitrij Peskov at overraskelsesmanøvrene «ikke var knyttet» til NATOs tilstedeværelse i Asia-Stillehavsregionen, der alle øyne er rettet mot Kina og dets amerikanske rival. «Dette er en vanlig, rutinemessig militærøvelse, en gjennomgang av utviklingen av våre væpnede styrker, deres kampberedskap,» sa han og la til at Vladimir Putin for øyeblikket «ikke planlegger.» «Praksisen med uanmeldte inspeksjoner fortsetter, noe som er rutine, og de siste årene har de funnet sted på konsekvent grunnlag,» la han til.