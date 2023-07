Skjulte chatter? Ifølge media NBC Nyheter, har en gruppe tidligere høytstående amerikanske tjenestemenn holdt hemmelige samtaler med russere nær Kreml i flere måneder for å få slutt på krigen i Ukraina. Russlands utenriksminister Sergey Lavrov, Han deltok til og med på et møte i april i fjor da han var i New York på FN-toppmøtet.

Disse hemmelige møtene er en type «track two diplomacy» (parallelt diplomati utført av ikke-statlige aktører under en krise, red.anm.), spesielt siden 2003 av Richard Haas, en tidligere amerikansk diplomat og president i tenketanken Council on Foreign Relasjoner. To andre medlemmer av organisasjonen, Charles Kupzan, ekspert på Europa, og Thomas Graham, ekspert på Russland som tidligere jobbet i Det hvite hus og utenriksdepartementet, vil også være en del av de hemmelige samtalene. Mary Beth Long, en tidligere viseforsvarssekretær med lang erfaring i NATO-relaterte saker, ble også sagt å være involvert i samtalene. Navnene på de russiske figurene har ikke blitt offentliggjort av kanalens kilder av sikkerhetsmessige årsaker, men de antas å være fra akademiske og intellektuelle miljøer. Er fred mulig i Ukraina? Hvis ja, hvordan? Under disse møtene vil noen av de vanskeligste temaene i krigen i Ukraina bli diskutert. Spesielt skjebnen til regioner okkupert av russerne siden 2014, som Krim eller Donbass, hvor majoriteten av befolkningen er overveiende pro-russisk. President Zelensky sier han er det Han ønsket ikke å forhandle fred med Russland før han gjenopprettet de tapte områdene. «Ikke realistisk,» ifølge informasjon NBC News har samlet inn fra anonyme kilder som har bedt amerikanske soldater og tjenestemenn om en oppfatning. Noen territorier vil være uopprettelige for Ukraina. Hensikten med disse hemmelige samtalene var å opprettholde kontakten med den russiske regjeringen. Kanalen vet ikke hvor ofte disse møtene skjer, men minst ett møte ble holdt i Moskva. Biden-administrasjonen har blitt informert om disse møtene, men har ikke anerkjent dem. Flere amerikanske diplomater har sagt til kanalen at det ikke er bra å diskutere skjebnen til Ukraina uten Ukraina. Dette kan svekke Qi.