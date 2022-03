Krig i Ukraina: Russland står overfor standardtrussel, står overfor første betalingsfrist

Mandag meldte Finansdepartementet at de hadde sendt «Reporter beordrer betaling til banken i forbindelse med betalingen av totalt 117,2 millioner dollar (…)«.

Men finansminister Anton Silouanov truet mandag med å betale tilbake russiske lån i rubler.

«Påstandene om at Russland ikke vil være i stand til å oppfylle sine offentlige gjeldsforpliktelser samsvarer ikke med virkeligheten«, insisterte han og anklaget Vesten for å ville»Forårsaker kunstig defekt«.

Hvis Russland betaler i rubler, som truet, starter en 30-dagers periode, hvoretter Russland vil få beskjed om at de ikke har tilbakebetalt sin utenlandsgjeld, som siden 1918 har vært Lenins forpliktelser.

Men det er en viss uklarhet rundt denne første fristen. JP Morgan-analytikere mener at disse betalingene bør være gjennomførbare.

U.S. Treasury har indikert at amerikanske enkeltpersoner kan betale renter frem til 25. mai 2022 på obligasjoner utstedt før 1. mars 2022 av Central Bank of Russia, Russian Sovereign Property Fund eller finansdepartementet.

Etter denne datoen trenger de godkjenning for å fortsette å motta disse betalingene.

Vestlige sanksjoner lammet den russiske bank- og finanssektoren og fikk rubelen til å falle. Betalinger misligholder en stat fra standard finansmarkeder og påvirker inntektene i mange år.