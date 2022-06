Krig i Ukraina: Sergej Lavrov rettferdiggjør russisk invasjon ved å sitere Belgia

Denne søndagskvelden var Sergei Lavrov gjest på TF1 ved 20-tiden. I intervjuet kunne han svare på mange spørsmål. Uunngåelig var krigen i Ukraina i sentrum av debatten. Igjen forsøkte den russiske utenriksministeren å rettferdiggjøre sin aggresjon mot naboen. Og denne gangen brukte han et annet argument enn ødeleggelsen av Ukraina. «Du vet, vi gjør dette for det vi burde gjøre.»Han begynte. «Vi ønsker å beskytte Donbass-folket. Vi ønsker også å beskytte det russiske språket, som har blitt direkte diskriminert og angrepet av påfølgende regimer i Ukraina.»

Etter denne begrunnelsen tok han eksempelet fra Belgia for å støtte argumentet. «Hvordan vil Frankrike oppføre seg hvis Belgia forbyr det franske språket? Hvor ville Storbritannia gjort hvis Irland forbød engelsk? I Europa kan du ikke forestille deg det. Men når det kommer til det russiske språket, er det ingen som bryr seg.

Han sa også at denne delen av Donbass er primær. På den annen side er ikke Kiev lenger en prioritet. «Vår absolutte prioritet er frigjøringen av Donetsk- og Luhansk-regionene, som nå er anerkjent som uavhengige land av den russiske føderasjonen.»sa Lavrov. På den annen side nekter han fortsatt å snakke om «koblingen» for disse to regionene.