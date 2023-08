Bare Kievs kapitulasjon ville avslutte den russiske offensiven i Ukraina, bekreftet Moskva mandag, to dager etter at et møte om konflikten i Saudi-Arabia hindret fremskritt med løsningen.

«Vi er overbevist om at en virkelig omfattende, varig og rettferdig løsning bare er mulig dersom Kø-regimet setter en stopper for fiendtligheter og terrorangrep.«, hamret den russiske diplomatiske talskvinnen Maria Zakharova i en pressemelding.

Demilitarisering og ødeleggelse av Ukraina

«Nye regionale realiteter (i det østlige og sørlige Ukraina, red.anm.) må anerkjennes, militarisering og avvisning av Ukraina. […] Skal bekreftes«, krevde hun,»Bekreftelse«i»Det opprinnelige grunnlaget for Ukrainas suverenitet: dets nøytrale, alliansefri og ikke-kjernefysiske status«.

Disse kravene, som allerede ble stilt da Moskva startet sin militæroffensiv i februar 2022, ble feid til side av Kiev.

Zakharovas kommentarer kom to dager etter at Saudi-Arabia holdt et møte om Ukraina i Jeddah, og inviterte vestlige representanter og representanter for fremvoksende makter nærmere Moskva uten Russlands tilstedeværelse.