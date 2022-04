Krig i Ukraina: Storbritannia forbyr Vladimir Putins to døtre

Storbritannia ga fredag ​​tillatelse til de to døtrene til Russlands president Vladimir Putin og den diplomatiske lederen Sergej Lavrov til å invadere Ukraina, med henvisning til ønsket om å angripe «luksuslivsstilen til Kremls indre sirkel.»

London fanger Washington og Brussel for å målrette Vladimir Putins døtre Katarina Dikonova og Maria Vorontsova og hans ekskone Lyotmila. De er nå utestengt fra å gå inn på britisk territorium, hvor potensielle eiendeler vil bli frosset.

MR. Lavrovs datter Ekaterina Vinokrova blir også siktet, og datteren til hans elskerinne Polina Kovaleva er allerede innlagt.

Med vekt på at de eksisterende sanksjonene etter Sovjetunionens sammenbrudd ville forårsake en økonomisk krise uten sidestykke i Russland, anså diplomaten Liz Truss det nødvendig å introdusere andre.

«Gjennom G7 jobber vi med våre allierte for å få slutt på Russlands energiforbruk, og dermed slå et slag for Putins evne til å finansiere Ukrainas ulovlige og uønskede invasjon,» lovte han i en uttalelse.

London, som i år kunngjorde at de ønsker å få slutt på alle kjøp av russisk olje og kull og etter hvert russisk gass, oppfordrer europeere til å redusere avhengigheten av russiske hydrokarboner ytterligere.

Statsminister Boris Johnson skal diskutere saken med Tysklands forbundskansler Olaf Scholes fredag, og han vil ta imot ham på Downing Street.

Ifølge Kremls nettsider ble Maria født i 1985, før familien emigrerte til Dresden i Øst-Tyskland, hvor Vladimir Putin ble sendt som KGB-agent. Hans andre datter Caterina ble født i denne byen året etter.

Gjennom noen få sjeldne kommentarer gjennom årene avslørte Vladimir Putin at døtrene hans var høyt utdannet i Russland, snakker mange europeiske språk og bor i Russland.

Utover noe av denne informasjonen har Kreml bestemt ekskludert Vladimir Putins familieliv fra offentlig syn.

I følge noen russiske medier er Maria Vorontsova en endokrinolog som jobber ved et stort medisinsk forskningsinstitutt, knyttet til kreftbehandlinger og den russiske regjeringen.

Russiske medier har identifisert Katrina Dikonova som en matematiker som leder Science and Technology Foundation tilknyttet Russlands ledende statlige universitet.