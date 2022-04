Krig i Ukraina: Strålingsnivåene i Tsjernobyl er «ekstraordinære»

Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) president Rafael Crozi sa tirsdag at strålingsnivået ved atomkraftverket i Tsjernobyl i Ukraina var «ekstraordinært», nøyaktig 36 år etter den verste katastrofen i historien. Sivil atomkraft.

«Jeg vil si at mengden stråling er ekstraordinær,» sa Crossey til journalister på nettstedet uten å gi spesifikke tall. «Strålingsnivåene steg da russerne brakte tungt utstyr inn i området, og da de dro, overvåket IAEA situasjonen» daglig,» la han til.

Tidligere har sjefen for IAEA vurdert okkupasjonen av Tsjernobyl-basen av det russiske militæret for å være «helt ekstraordinært» og «svært farlig», fra begynnelsen av den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar. Den 31. mars.

For å skaffe «vitalt utstyr» (dosimetre, verneklær, etc.), for å utføre «stråling og andre tester», har Mr. Crossey er på stedet med et team av eksperter.

Han sa at ekspertene burde «fikse fjernovervåkingssystemene som sluttet å sende data til IAEAs hovedkvarter i Wien (Østerrike) kort tid etter at krigen begynte.»

Kjernekraftverket i Tsjernobyl, som ligger 150 kilometer nord for Kiev ved grensen til Hviterussland, har vært rammet av et kutt i strøm- og kommunikasjonsnettverk siden russernes oppstart.

Rafael Croce reiste allerede til Ukraina i slutten av mars og la grunnlaget for en avtale om å yte teknisk assistanse. Før han møtte høytstående russiske tjenestemenn i Kaliningrad på den baltiske kysten, besøkte han Yushno-Ukrainsk Southern Power Station.

Femten reaktorer er i drift ved fire kraftverk i Ukraina, i tillegg til søppeldeponier som Tsjernobyl-kraftverket. Ifølge ukrainere er det det største kraftverket som ligger i Energod, nær byen Zaporizhia, som ble rammet av to russiske missilangrep tirsdag.

En atomeksplosjon i Tsjernobyl i 1986 forurenset store deler av Europa, spesielt Ukraina, Russland og Hviterussland. Som «frafallssone» er den 30 kilometer lange radiusen rundt anlegget fortsatt sterkt forurenset og har fått forbud mot å bo der permanent.