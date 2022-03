Krig i Ukraina: Til Franுவாois Tulkens må vi «sette menneskerettighetene tilbake i sentrum» og «hvis vi gir opp, gir vi opp alt»

For eksempel, Den internasjonale straffedomstolen skal høre Russlands krigsforbrytelser. «ICC vil virkelig se hvordan det er en måte å straffeforfølge krigsforbrytelser mot menneskeheten. Det kan være nødvendig å opprette en spesiell domstol,» sa han. Françoise Tulkens forklarer. «For eksempel er retten til liv og eiendom alle rettigheter i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. I dag er det et krav fra Russland mot Ukraina.»legger hun til.

Vi har sett menneskerettigheter bli tatt bort i årevis

Russland er medlem av Det europeiske råd og har undertegnet den europeiske menneskerettighetskonferansen. Ingen tvang Russland til å signere disse menneskerettighetene. Tidligere visepresident for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. I dag nevner hun, «Det er et brudd og det er et reelt problem.»

Men François Tulkens er enig i at vi er det «Levd i mange år i frustrasjonen av menneskerettighetene». Imidlertid, ifølge henne,Vi nyter nå en mulighet til å sette disse rettighetene tilbake i sentrum av systemet. Dette er en realistisk utopi. […] Hvis vi gir opp, vil vi gi opp alt.»

Når det gjelder Russland, hva er muligheten? «Forbrytelsen aggresjon er i Roma-loven til Den internasjonale straffedomstolen. Russland har ikke signert den, men aktor kan velge å innføre noe annet. Ukraina har heller ikke signert.»

Vi trenger mer prat, ikke mindre prat

Som tidligere visepresident for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, startet den belgiske sorenskriveren også sensur av noen russiske medier etter krigen i Ukraina. Ifølge henne, «Vi trenger mer prat, ikke mindre prat. Ytringsfrihet er hjertet i demokratiet. Vi erkjenner at vi er et delt fellesskap og alle ideer må diskuteres.

Denne tirsdagen er det internasjonale kvinnedagen. I følge Françoise Tulkens, «Disse rettighetene er i bøkene. Likestilling har vært i bøkene siden 2002. Men vi må jobbe med effektiviteten og implementeringen av disse bøkene. Det er det vi må presse på.»