Russisk bombing dreper to, ukrainsk angrep skader fire sivile

To personer ble drept og en såret i et russisk bombardement av den ukrainske landsbyen Botoli nær byen Kubiansk (nordøst), meldte regionens guvernør lørdag.

Tidligere denne måneden ba myndighetene i Kubyansk, 7 km fra grensen, innbyggere som bor i nærheten av byen om å evakuere da Russland trappet opp sin offensiv for å ta tilbake området.

Det russiske militæret har de siste dagene sverget at det rykker mot territorium det erobret fra Ukraina i fjor.

der Russland Den sa lørdag at den skjøt ned to ukrainske droner som nærmet seg Moskva og over grensenUkrainaFire sivile ble skadet i et ukrainsk angrep der.

Russiske luftforsvarsstyrker skjøt ned en drone som nærmet seg Moskva over natten, sa hovedstadens ordfører, Sergei Sobyanin.

«I går kveld ødela luftvernstyrker en drone som nærmet seg Moskva i Istrinsky-distriktet», skrev Sobyanin i et telegram.

Ifølge foreløpige opplysninger var det ingen tap av liv eller skade.

En annen ukrainsk drone ble skutt ned av russiske luftvernstyrker lørdag morgen Sepekinoi området Belgorod, grensen til Ukraina, ifølge en pressemelding fra det russiske forsvarsdepartementet.

Russland anklaget ukrainske styrker for å ha beskutt en landsby i Belgorod-regionen med granater lørdag, et angrep som skadet fire sivile, sa lokale tjenestemenn.

«Fragmentgranater rettet mot private hus» og en butikk i landsbyen Urasovo i Volusk-distriktet, skrev Belgorod-regionens guvernør Vyacheslav Klatkov i et telegram.

«Ifølge de første rapportene ble fire personer, inkludert tre menn og en kvinne, skadet,» sa han og la til at alle er innlagt på sykehus.

Etter hvert som disse varslene kommer Ukrainsk droneangrep Og bombingen av russiske regioner som grenser til Ukraina har økt de siste månedene.

Fredag ​​sa det russiske forsvarsdepartementet at det skjøt ned 42 ukrainske droner der. På sin side den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky Glad for å se «Kom til Russland»-krigen.