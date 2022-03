Krig i Ukraina: To «kraftige» bomber på Mariupol under portforbud

PÅTirsdag, den 27. dagen av konflikten i Ukraina, slo to «kraftige bomber» ned Mariupol og ødela myndighetene i den store havnebyen Russland, hvor 100.000 sivile var fanget, mens innbyggerne i Kiev ble satt i husarrest, under portforbud.







I den sørlige delen av landet sa Mariupol kommune, som ikke kunne gi et estimat, at byen ble truffet av to «kraftigere bomber» tirsdag. Ifølge Rådhuset var «okkupantene ikke interessert i byen (…), de ville rive den».