Faktisk ser det bilaterale USA-ukrainske forholdet ut til å være stabilt. Denne vinteren virket Moskva ensom til tider da Washington lovet å forberede seg på krig. Ukrainas president Volodimir»Zhelensky lyttet ikke til det vi fortalte ham. Det var først da krigen begynte at han tilkalte livvaktene sine«, husket Mark Kansian.

USAs president Joe Biden påpekte nylig dette og lovet å vite det den gang.Putin skal krysse grensen«Men det er»Zhelensky, som mange andre, ønsket ikke å høre det«.

Det ukrainske statsoverhodet utstedte senere krav – flyfritak, stridsvogner, krigsfly – som ble avvist. Fra nå av, «Han ber om de tingene vi er villige til å gi. Forholdet er veldig nært«, bemerker Mark Kension.

Saken er noen ganger for komplisert for andre land, ikke investert i Ukraina før konflikten eller er for forsiktig mot Russlands president Vladimir Putin. Som Frankrike, Dets styreleder, Emmanuel Macron, kalte det «ikke nødvendig».Fornærmet ikke Russland«.

Helt klart, «Ukrainere forteller ikke alt, det betyr ikke at de lyver«, Bestem franskmannen i det høyeste embetet. Bak kulissene, diskusjoner»Veldig teknisk, veldig presis«. Han rocker:»Det er regler«.

Ikke desto mindre er det å tålmodig bygge tillit mellom allierte en reell utfordring mellom krigstid, intellektuell skjevhet, selvtillit, utålmodighet og frykt for å miste alt.

Hvor godt kontrollerer Kiev situasjonen på fronten? «Ettersom den taktiske og operasjonelle situasjonen endrer seg raskt, er det vanskelig for ukrainsk etterretning å vite hvor de står.«, kommenterer Alexandre Papammanuel, professor i vitenskaper i Paris, etterretningsekspert.

«Hvordan sikre at de har nok til å vite hva som skjer?«Husk det,» spør han.De første ofrene i krigen, det er sannheten«.