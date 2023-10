I møte med russiske fremskritt i regionen slår en journalist på bakken alarm. – I dag må ukrainerne møte litt bedre trente russiske enheter enn de møtte Wagners menn, selv om russerne fortsatt gjør store feil i dag, forklarer Arnaud de Decker i De Morgans spalter. «Den ukrainske hæren kan fortsette å ta ut dusinvis av stridsvogner eller andre kjøretøy. Spørsmålet er hvor lenge hun kan gjøre det, spesielt nå som oppmerksomheten avtar.

Opptatt av å hevde sin støtte til Ukraina, kritiserer europeere Viktor Orbán og Vladimir Putins møte

Ukrainske soldater er bekymret

I flere dager har mannen sett kollegene sine forlate området for å dra til Israel, hvor spenningen fortsetter å stige. «Jeg forstår det, men Ukraina er litt isolert. Denne krigen er spesielt brutal. Dusinvis av sivile dør fortsatt hver dag. Men en slags vane har satt inn.»

Journalisten frykter at apati overfor Ukraina vil føre til en nedgang i vestlig støtte. «Dette er det som bekymrer soldatene,» legger han til i de Morgan. «For hvis Russland fortsetter å avansere, som Avdiivka, vil det vinne raskere enn forventet.»

Til slutt postulerer reporteren at «den ukrainske motoffensiven mislyktes». Så han undergraver litt Volodymyr Zelenskys ambisjoner. I september kunngjorde den ukrainske presidenten at «hele Ukraina vil bli frigjort», da landet hans gjenvinner kontrollen over Krim i nær fremtid. «Da jeg spurte soldatene i slutten av august om det var mulig å frigjøre Krim i år, var svaret gjennomgående positivt. Siden slutten av september har situasjonen totalt endret seg. De tror ikke lenger. De ville allerede være glade hvis de kan få Bagmuth tilbake», avslutter han.

«Europeere kaster seg opp ned i Vladimir Putins felle»

Mot å stille spørsmål ved støtten til Ukraina?

Chris Kwanton, professor i militærhistorie ved Royal Military School (ERM), rapporterer til La Libre at konflikten i Midtøsten påvirker den ukrainske fronten: «Denne skiftet av internasjonal oppmerksomhet til Midtøsten har politiske konsekvenser og kan redusere lang tid. -tidsstøtte til Ukraina. Mange land og politiske partier begynner å stille spørsmål ved det tilrådelige i å opprettholde ubetinget støtte til Ukraina.

Hvis eksperten bemerket nedgangen i våpenforsyningen, mente han på sin side ikke at dette var en bekymring for Zelenskys land. «Dette betyr ikke at operasjonen vil mislykkes,» forklarte han.