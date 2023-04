Lekkede amerikanske hemmelige dokumenter om krigen i Ukraina får folk til å snakke Washington Post avslørte mandag ny informasjon i filene, som ble innhentet som en påminnelse av en 21 år gammel ansatt i den amerikanske hæren (rekrutt fra Air National Guard), Jack Teixeira, og sirkulert på sosiale nettverk.

Twenty-One, videospillelsker: «Washington Post» sier den har identifisert personen bak lekkasjen av hemmelige amerikanske dokumenter

Våre amerikanske kolleger bekrefter basert på hemmelige dokumenter at USA forhindret Ukraina i å angripe Russland 24. februar. Kyrylo Boudanov, sjefen for ukrainsk militær etterretning, beordret angivelig et «massivt angrep» på russisk territorium på årsdagen for Putins tropper invaderte Ukraina. «Vi vil angripe med det vi har», heter det i en NSA-rapport lekket på nettet, rapporterte The Washington Post. Moskva var i Kyrillo Bautanos sikte, det samme var havnebyen Novorossiysk ved kysten av Svartehavet sørvest i Russland.

Imidlertid var amerikansk etterretning bekymret, og disse massive angrepene ble ansett som farlige for global sikkerhet. De fryktet tilsynelatende at Vladimir Putin ville gjengjelde seg med atomvåpen, som han har truet med å bruke siden starten av konflikten. Så USA presset Ukraina til ikke å gjennomføre planen. Forespørselen ble fremsatt i henhold til informasjon samlet inn av The Washington Post.

To dager før det planlagte angrepet skrev CIA i sin klassifiserte rapport at «på vennlig anmodning fra Washington gikk ukrainsk etterretning med på å utsette angrepet på Moskva».