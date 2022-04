Krig i Ukraina: Utfordring av russiske troppebevegelser nær Tsjernobyl og Hviterussland

«Vi håper de forvandler seg i Hviterussland. Vi har ikke det nøyaktige antallet, men det er vårt første anslag,» forklarte en talsmann for Pentagon.







Av AFP

Lagt ut 31.03.2022 kl. 22:55. Studietid: 3 minutter



JegEn høytstående tjenestemann i Pentagon sa onsdag at russiske styrker hadde begynt å trekke seg tilbake fra atombasen i Tsjernobyl den første dagen av invasjonen av Ukraina 24. februar.







Det russiske militæret har begynt å trekke seg tilbake fra Gostomels flyplass nordvest for Kiev, og den øverste tjenestemannen fortalte journalister anonymt at «Tsjernobyl er et annet område hvor de forlater Tsjernobyl for å flytte til Hviterussland og deretter overføre seg selv til Hviterussland.» «Vi tror de drar. Jeg kan ikke si om de alle er borte,» la han til.

For noen dager siden, etter en kort okkupasjon, forlot russerne byen Slavodich, der de ansatte ved atomkraftverket allerede bodde.

Situasjonen i Tsjernobyl er bekymringsfull

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har sluttet å motta direktedata fra Tsjernobyl siden 9. mars. Han var søndag bekymret for inntektsmangelen til ansatte ved anlegget siden 20. mars.

Tomt nr. 4 av anlegget eksploderte i 1986, og forårsaket den verste sivile atomkatastrofen i historien. Den er dekket av dobbel sarkofag, en bygget av sovjeterne og nå skadet, den andre, mer moderne, åpnet i 2019.

De tre andre reaktorene ved anlegget ble gradvis stengt ned etter 2000-katastrofen.

Et nytt militært «system»?

Den 25. februar, dagen etter starten på den ukrainske invasjonen, ble Antonovs militærflyplass i Gostomel angrepet av russiske styrker.

Pentagon-talsmann John Kirby påpekte at «mindre enn 20 %» av russiske styrker «begynte å forvandle seg» i retning Hviterussland, ettersom fremskritt i Kiev ble blokkert av ukrainsk opposisjon.

«Vi tror de konverterer seg selv i Hviterussland. Vi har ikke det nøyaktige antallet, men det er vårt foreløpige estimat,» la Kirby til på en pressekonferanse. Vil gi og flytte dem andre steder i Ukraina, «sa han og siterte CNN.

«Dette er ikke en detalj,» bemerket han. «Hvis russerne mener alvor med å redusere intensiteten, er det det de sier, de sender dem hjem. Men det gjør de ikke.»







Han sa at bombingene fortsatt fant sted i nærheten av Kiev.

Moskva, som sier de ønsker å fokusere på Donbass-regionen, hvor separatistområdene Donetsk og Lugansk ligger, har lovet å «drastisk redusere (sin) militæraksjon i retning Kiev og Chernivtsi» nord i landet.

Bombingen stoppet imidlertid ikke, spesielt i den østlige delen av landet og rundt Q. Kirby bemerket.