Krig i Ukraina: Velstående russere fortsetter å overføre penger til Sveits, ifølge etterforskning

Journalistene, sammen med et konsortium av medier, inkludert den franske avisa Le Monde, undersøkte russiske dokumenter og data fra Zürichs formuesforvalter. De landet midlertidig på darknet etter et løsepengeprogram.

I juni 2022, da FN i Genève fordømte russiske grusomheter mot sivile i Mariupol, sa Mr. Ponomarenkos datter åpnet en konto i Rail Bank i Zürich «nesten samtidig» og ble betalt «en tid senere». En sum på «9,5 millioner dollar».

I november 2022, Mr. Ponomarenkos partner hadde «nesten 26 millioner dollar i Julius Baer-navnet og 4,5 millioner dollar i Picket Bank.»

I mars 2022 forbød Sveits bankene sine fra å akseptere innskudd fra russiske statsborgere over 100 000 sveitsiske franc.

Flere banker, inkludert Julius Baer, ​​har kunngjort at de vil selge seg fra sine russiske kunder.

Moskva forbyr de russiske datterselskapene til Credit Suisse og UBS å fritt disponere aksjekapitalen deres

Gyldent pass

Men disse begrensningene er «lett omgås», forklarer henvendelsen.

For det første tilhører kontoene hans partner og hans datter, og ikke til Ponomarenko, men fordi de har pass eller oppholdstillatelse i et EU-land, «Kypros og Spania», slik at de kan «ikke vurderes». Kunder fra +Russland+”.

Rike russere har imidlertid ingen problemer med å få et «gyldent pass», påpeker journalister.

Uttrykket viser til pass utstedt i bytte mot et løfte om å investere i utstedelseslandet.

En datalekkasje avslørte at høsten 2022, da Railbank innså at en av de to kvinnene var russisk, ba den en formuesforvalter via e-post bekrefte at hun ønsket å åpne en konto for henne. Person (bi nasjonalitet)

Imidlertid har de to russiske sidene Mr. Å anklage Ponomarenko for underslag skal ha fått sveitsiske banker til å «slå alarm», spesielt for finansiering av «luksuseiendommer i Frankrike», ifølge etterforskningen.

I tillegg er «datteren og partneren til en direktør i et offentlig selskap politisk eksponerte mennesker,» og derfor «høyrisikoklienter,» Gretta Fenner, direktør for Basel Institute on Governance, som hjelper regjeringer med å spore ulovlige eiendeler.

Kontaktet av AFP sa Julius Baer Bank at den overholder «alle gjeldende lover og forskrifter», men kommenterte ikke sine «påståtte eller faktiske» forhold til kunder.

BankRail kommenterte ikke ytterligere og sa at den overholder reglene.

Banque Pictet brukte sveitsisk lov på sine bankforhold, eksisterende eller ikke.

«Vi er veldig forsiktige med alle spørsmål knyttet til Russland,» avklarte han.

MR. Et advokatfirma fortalte journalister at Ponomarenkos partner vil forlate Russland i februar 2022 og prøve å kutte sine økonomiske bånd med landet. Han er Mr. Hun sier at hun ikke har vært i et forhold med Ponomarenko på «flere år».

Sveits har vært under konstant kritikk, sammen med andre fra USA, og anklaget det for ikke å gjøre nok for å overvåke russiske eiendeler.

Mindre enn 10 % av vestlige selskaper har forlatt Russland