Krig i Ukraina: «Verre enn Islamsk stat» gir Moskva skylden etter sjokkerende halshuggingsvideo

AFP kunne ikke umiddelbart bekrefte ektheten til videoen eller hvor og når den ble filmet. Ukrainske myndigheter sier de prøver å identifisere offeret.

FN-ambassaden i Kiev sa at de ble «forferdet» over opptakene som krever en etterforskning, da de ba Kreml om å bekrefte «ektheten» til videoen, som rutinemessig avviser anklager om forbrytelser mot soldatene.

FN-delegasjonen viste også til en andre video som viser de lemlestede likene til ukrainske fanger.

Frankrike på sin side fordømte det som «en barbarisk handling» og «et utålelig angrep på menneskeverdet». Og det europeiske rådspresident Charles Michel sa i en melding på Twitter at han var «trist over den grusomme videoen».

«krigsforbrytelse»

«Hvor lett disse monstrene dreper. Verden må se denne videoen av henrettelsen av en ukrainsk krigsfange. Det er en russisk video,» spøkte president Zelensky i en videomelding lagt ut på Instagram.

«Det var (allerede) i Bautza. Tusenvis av ganger,» fortsatte han, og refererte til forstedene til Kiev som har blitt et symbol på grusomheter som tilskrives det russiske militæret.

En talsmann for EUs diplomatiske sjef sa onsdag at EU vil være «medskyldig med alle gjerningsmenn og gjerningsmenn av krigsforbrytelser» i Ukraina.

Lederen for ukrainsk diplomati, Dmytro Kuleba, anså Russland for å være «verre enn Den islamske staten», en jihadistorganisasjon som har filmet henrettelser av gisler, spesielt halshugging.

«Russiske terrorister må utvises fra Ukraina og FN og holdes ansvarlige for sine forbrytelser,» sa han på Twitter.

Krig i Ukraina: Påstått terror halshugging av ukrainsk soldat

Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) har satt i gang en etterforskning av denne «krigsforbrytelsen». «La oss finne disse monstrene (…) og de vil bli straffet», insisterte sjefen for SBU Vasyl Maliok i en pressemelding.

Viseforsvarsminister Khanna Maliar sa i et telegram at «myndighetene (gjør) alt mulig for å identifisere de døde».

På russisk side beskrev den russiske presidentens talsmann Dmitrij Peskov også bildene som «grusomme», men stilte spørsmål ved deres autentisitet. «I den falske (feilinformasjon) verdenen vi lever i, må vi sikre troverdigheten til denne videoen,» la han til.

Generelt benekter russiske tjenestemenn involvering av russiske soldater i krigsforbrytelser og anklager Ukraina for å orkestrere scenene.

FNs menneskerettighetsovervåkingsmisjon i Ukraina sa at de var «forferdet» over bildene, og siterer en annen video som viser «åpenbart lemlestet kropper av ukrainske krigsfanger».

«Dessverre er dette ikke en isolert hendelse», beklaget misjonen i en uttalelse som krever at disse sakene etterforskes og gjerningsmennene stilles for retten.

Sammendrag utførelse

Videoen på ett minutt og førti sekunder av det avkuttede hodet har gått viralt siden tirsdag. I den skjærer en mann i kamuflasje strupen på en annen mann, iført maske og uniform, som sliter i bakken og roper «det gjør vondt».

Sekunder senere stopper skrikene, og vi hører en mann bak kameraet som formaner bøddelen på russisk om å «kutte hodet av» til offeret. Sistnevnte ender opp med å kutte hodet av ham med en kniv og viser det avkuttede hodet til kameraet.

«Legg den i posen og send den til sjefen», sa stemmen på russisk. På kamera ser vi offerets vest med en ukrainsk trefork og en hodeskalle.

Siden den russiske invasjonen av Ukraina startet i februar 2022, har Kiev og Moskva anklaget hverandre for å misbruke krigsforbrytelsesfanger.

I begynnelsen av mars sjokkerte en video av russiske soldater som angivelig henretter en ukrainsk krigsfange Ukraina.

I november ble Kreml sint av to videoer som påstår å vise et dusin russiske soldater som ble henrettet med kuler etter å ha overgitt seg til ukrainske styrker.

I slutten av mars rapporterte FN at ukrainske og russiske styrker hadde utført summariske henrettelser av krigsfanger. Tiltalte.

Russland benekter også summariske henrettelser av sivile, til tross for bekreftende bevis, særlig i Boutsa nær Kiev for et år siden.